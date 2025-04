El PP català tanca la porta a pactes amb Junts: «Les seves aspiracions passen per Waterloo»

El PP català ha tancat la porta a possibles pactes entre populars i Junts. En una entrevista amb l’ACN, el secretari general del partit, Santi Rodríguez, ha admès que les negociacions amb la formació de Carles Puigdemont són “pràcticament impossibles”, ja que "el seu objectiu final és discrepant" amb el dels populars. “Haurien de canviar molt. Sabem que les seves aspiracions passen més per Waterloo i això no ho podem compartir”, ha expressat. Amb qui també veuen difícil arribar a enteses és amb el Govern. “Si Illa no abandona determinades polítiques identitàries i nacionalistes no ens hi podrem entendre”, ha avisat Rodríguez, que ha apuntat que el PP “té l’obligació moral” d’oferir-se als votants del PSC desencantats amb aquestes polítiques.