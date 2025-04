El PSC assegura que ha fet «tot tipus d'esforços» pel Pacte Nacional per la Llengua

Ferran Pedret ha defensat aquest dimecres que el PSC "ha fet tota mena d'esforços, d'interlocució i de diàleg" per assolir el Pacte Nacional per la Llengua amb la resta de partits del Parlament. "Esperem que pugui ser una realitat com més aviat millor", ha afirmat el president del grup socialista a la cambra. En aquest sentit, ha afirmat que seria "molt important" un missatge d'unitat en la defensa i la promoció del català, i ha situat Sant Jordi com una bona ocasió per crear nous lectors en català. A les portes de la sentència del Tribunal Constitucional sobre el 25% de castellà a l'escola, Pedret ha insistit que compliran "estrictament" els acords d'investidura subscrits amb ERC i els Comuns. "El Govern farà el que hagi de fer per continuar desenvolupant polítiques lingüístiques per estendre el coneixement i l'ús del català", ha afegit.