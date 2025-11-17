El PSC demana al PP que no boicotegi el debat del finançament

La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha demanat una actitud "positiva i constructiva" al Consell de Política Fiscal i Financera que es reuneix aquest migdia i on es començarà a abordar el model de finançament. En roda de premsa, Moret ha reclamat al PP que no "entorpeixi ni boicotegi" la trobada i els ha instat a mantenir un debat "seriós i rigorós". La portaveu ha subratllat la importància de la reunió i ha apuntat que s'hi tractarà "els trets inicials que s'ha de tenir en compte" a l'hora de definir el nou model de finançament. Sobre la negociació del nou sistema, Moret ha assegurat que el PSC "no ha deixat mai de parlar d'ordinalitat" i ha remarcat que és "un pilar fonamental". En aquesta línia, Moret ha insistit que els socialistes estan treballant perquè "tots els elements", inclosa l'ordinalitat, estiguin "ben encaixats, definits i estructurats" al nou sistema. "L'ordinalitat és fonamental en el nostre relat, al pacte d'investidura i a la nostra aspiració d'un nou model singular", ha garantit. Respecte a la reunió, la portaveu ha dit que confia que sigui "un espai útil i serè". En aquest context, ha demanat al PP que hi faci "el que toca", que és "abordar un espai de màxima rellevància amb actitud propositiva i buscant consensos i solucions".\r\n