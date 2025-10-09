El PSC votarà en contra de negociar el referèndum d'autodeterminació que demanava Junts

Primera proposta de Junts que no tirarà en marxa al debat de política general. El PSC votarà en contra de negociar un referèndum d'autodeterminació com plantejava la formació independentista, segons ha confirmat Nació. Els de Carles Puigdemont asseguraven que la negociació de la votació s'emmarcava dins l'Acord de Brussel·les que van firmar amb el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez. La realitat, però, és que la proposta de resolució no és idèntica al que es reflecteix a l'acord Junts-PSOE. En el primer cas diu que "es plantejarà" un referèndum i en el segon text es parla que Junts plantejarà el referèndum mentre que el PSOE defensarà el desplegament de l'Estatut del 2006. ERC i CUP votaran a favor de la proposta de Junts, però no tirarà endavant per la falta de majoria independentista al ple.\r\n