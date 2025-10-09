«Que vagin a avortar a una altra banda»: Ayuso es nega a fer el registre de metges objectors

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha deixat caurà una altra frase d'aquelles que manquen de tacte, i alguns dirien d'educació. Aquest dijous, durant la sessió de control al govern madrileny, la portaveu de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha preguntat sobre el nombre de metges objectors de consciència a la sanitat pública en relació amb els avortaments.
La presidenta madrilenya s'ha referit, segons ha informat ElDiario.es, a la constitució i a la declaració dels drets humans per negar-se a donar la xifra sol·licitada per Bergerot i que la llei obliga a fer pública. Ayuso ha assenyalat que des que Pedro Sánchez governa Espanya s'han produït un milió d'avortaments.
"Des que han arribat al govern (espanyol) s'han avortat a un milió de persones, en volen més. Es podria evitar, però els és igual. No s'assenyalarà a ningú per avortar, però tampoc per negar-s'hi. Els sembla poc? Doncs aneu a un altre lloc a avortar", ha etzibat Ayuso als grups de l'esquerra.
El tema l'ha posat sobre la taula Bergerot quan li ha preguntat sobre com vetllarà a la Comunitat de Madrid perquè es garanteixi el dret a l'avortament. La primera resposta que ha donat Ayuso ha estat fer referència a la constitució: "Respectar el dret de l'Estat".
En el torn de rèplica de la diputada Bergerot ha acusat el PP de menystenir la vida de les dones: "A vostès la vida i la seguretat de les dones els és igual, tenen abandonades les víctimes de violència masclista. Són el partit que van deixar 2.000 dones sense tractament contra el càncer, i donen lliços...", ha dit. I Ayuso l'ha contestada citant de nou diversos articles de la constitució i fent referència a la no discriminació per creences.
Durant la sessió de control, la presidenta madrilenya ha criticat la gestió de Pedro Sánchez amb relació a l'avortament, a la gestió dels menors no acompanyats i ha ressaltat la corrupció del PSOE. Com a conseqüència, Pedro Sánchez ha dit la seva a través d'X sobre la gestió i el comportament d'Ayuso.
Sánchez avisa que anirà al TC per garantir el dret a l'avortament
"Aquesta és la llibertat que prometia Ayuso. Al classisme i l'assenyalament. Tornar 50 anys enrere. No ho permetré", ha dit en la piulada. Així mateix, ha expressat que el seu govern utilitzarà "tots els instruments legals" per "garantir la dignitat de les dones". I ha avisat a la presidenta madrilenya que si cal, arribaran fins al Tribunal Constitucional.