Ayuso s'inventa una amenaça del lehendakari i atia el conflicte amb el País Basc

La correcció política sembla que fa molt temps que ha caigut de l'agenda d'Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya se situa a l'ala més canalla del PP amb un to especialment bel·ligerant contra el govern espanyol i els seus socis. Un bon exemple són algunes de les seves declaracions contra el finançament que defensa Catalunya i ara ha atiat el conflicte amb el País Basc fins i tot recorrent a inventar-se una amenaça del lehendakari.
Ayuso visitava aquest dilluns el programa d'Ana Rosa i, en un moment, va insinuar que Imanol Pradales l'havia amenaçat: "Em va enviar un missatge preocupant, un 'pim, pam, pum' que és allò que es deia abans". Amb això, la presidenta madrilenya volia escenificar que els socis de Pedro Sánchez viuen de la "violència verbal". "A sobre, si ho denunciés ets tu qui busca la confrontació", concloïa. Evidentment, Ana Rosa, qui no destaca precisament per collar els dirigents del PP en les seves entrevistes, no va replicar.
Però la realitat és que Ayuso va manipular les declaracions del lehendakari. En un míting aquest cap de setmana pel dia del partit del PNB, Pradales va dir “Ayuso entzun, Euskadi euskaldun!”, cosa que significa en basc "Ayuso escolta, Euskadi bascoparlant". Però a la presidenta madrilenya tant li fa, perquè ella només volia vincular unes declaracions en defensa de la llengua amb una expressió que utilitzava ETA.
Pradales valora denunciar Ayuso
La resposta des del País Basc no s'ha fet esperar. Pradales ha explicat en declaracions a El món a RAC1 que valora denunciar Ayuso per la manipulació de les seves paraules. El lehendakari ha titllat la maniobra de la presidenta madrilenya de "lamentable, inacceptable i indignant" i ha recordat que és la tercera vegada en pocs mesos que mostra faltes de respecte cap a l'euskera.
Pradales també ha criticat que la banalització de la violència en el discurs polític de dirigent del PP "és una constant que apareix i desapareix" segons els interessos del partit. En aquest sentit, el lehendakari ha defensat desterrar definitivament ETA del debat polític i ha lamentat que des dels populars encara no s'hagi disculpat ningú per les manipulacions d'Ayuso.
El PSOE també ha respost Ayuso. L'actual portaveu socialista al Congrés i exlehendakari Patxi López ha titllat les declaracions d'Ayuso d'"indecents": "No té ni punyetera idea sobre què va ser la kale borroka ni el 'pim, pam, pum'", ha sentenciat. El dirigent socialista ha dit que "no es pot fer política d'aquesta manera" i també ha insistit a dir que el debat sobre el terrorisme està superat al País Basc.