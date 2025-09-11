Ayuso la diu grossa per la Diada: «El nou finançament faria impossible un nou 155 a Catalunya»

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha assegurat aquest dijous que la reforma del model de finançament que han negociat pel PSC i ERC faria "impossible" poder aplicar novament l'article 155 de la Constitució "quan faci falta". "És una mutació constitucional per la porta del darrere", ha asseverat durant el debat sobre l'estat de la regió que ha començat aquest matí a l'Assemblea de Madrid. Per la dirigent popular, la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i el nou "cupó" de finançament tenen una "connexió perversa". "Assumim el seu deute i, a continuació, surten del sistema de finançament", ha alertat.
"Primer s'absorbeix una part important del deute autonòmic per part de l'Administració General de l'Estat i, tot seguit, es treu Catalunya del règim comú amb el cupó, de manera que deixa de contribuir al sistema de finançament general. I a partir d'aquí, Catalunya deixa de participar en el pagament del seu propi deute, perquè l'han absorbit la resta dels espanyols. És la doble trampa del cupó i la condonació", ha exposat Ayuso.
Per la presidenta madrilenya, "res no amenaça de ser més perjudicial per a la Comunitat de Madrid i per a tota Espanya" que la posada en marxa del nou finançament català i la condonació del deute. "Suposa premiar el dèficit públic, que és el menys democràtic que existeix, i el més insolidari amb les noves generacions, perquè aquestes, endeutades, no tindran mitjans per decidir i posar en pràctica les polítiques que triïn en el futur", ha lamentat. "Es penalitza les regions millor administrades", ha retret.
Segons Ayuso, el govern espanyol ha intentat "dividir" les comunitats governades pel PP amb el tema del FLA. En aquest sentit, ha anunciat que el govern que lidera "no sol·licitarà la mal anomenada quitació del deute autonòmic". "Dic més: farà servir totes les eines que estiguin a la seva disposició perquè una normativa il·legal engruixi la llista de fracassos de Pedro Sánchez", ha proclamat, tot i que, segons organismes com el Banc d'Espanya, Madrid no té deute del fons de liquiditat creat pel govern de Mariano Rajoy el 2012.
Més crítiques a Pedro Sánchez
Ayuso també ha aprofitat el debat sobre política regional per carregar contra el govern espanyol i contra el president Pedro Sánchez. "La corrupció lliga Sánchez a la Moncloa. Ell sap que el seu horitzó judicial és com a mínim complicat i necessita tots els ressorts del poder per tenir una mínima oportunitat de sobreviure un dia més. I per això hem d'estar a l'altura aquells que creiem fermament que hi ha una altra manera de fer les coses", ha avisat.
"Està a les nostres mans oferir una alternativa al pitjor govern de la democràcia espanyola. I en això està el govern de la Comunitat de Madrid, en atendre les preocupacions dels madrilenys, en tirar endavant el compromís que vam assumir amb ells quan ens van votar a les eleccions i servir Espanya", ha conclòs.