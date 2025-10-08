El Govern tanca un acord per adquirir els solars i habitatges de la Sareb

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un acord amb el Ministeri d'Habitatge per adquirir nous solars i habitatges de la Sareb. Ho ha dit en la rèplica a ERC, que ha exigit més mesures en matèria d'habitatge i ha mostrat reticències davant del gran anunci dels 200.000 pisos del president en la jornada de dimarts. El president, amb to conciliador, ha explicat que en pocs dies se signarà el pacte per adquirir 300 solars per a la reserva pública de la Generalitat i 13.000 habitatges en usdefruit per a la Generalitat. "Gestionarem el patrimoni que té la Sareb a Catalunya", ha dit Illa.
En aquest debat, el president ha situat l'habitatge com a "missió de país" i ha dit que si no es resol el problema de l'accés a l'habitatge es posen en risc els "avenços socials". Per això, ahir va anunciar un "acord de país" per activar "de manera imminent" tots els planejaments urbanístics per disposar de més pisos. "Catalunya pot augmentar l'oferta d'habitatge", va dir el president. El Govern ha analitzat tots els espais de creixement destinats a habitatge per fer aquest anunci. Es tracta d'activar sòl per ubicar-hi, potencialment, fins a 214.000 habitatges, que no arribarien majoritàriament fins més enllà de 2028, és a dir, la pròxima legislatura.
En les partides simultànies que estan en joc aquesta legislatura, l'habitatge s'endú bona part dels focus. La crisi habitacional és la principal preocupació de la ciutadania -preus desbocats, dificultat per accedir al lloguer a les grans ciutats, complicacions per arribar a estalviar el capital necessari per pagar l'entrada d'un pis-, i és l'element sobre el qual ha pivotat la primera intervenció d'Illa, de més d'una hora i mitja, al debat de política general. Si l'any passat va anunciar la construcció de 50.000 nous habitatges, enguany ha optat per multiplicar el plantejament. Els socis d'investidura ho estudiaran.