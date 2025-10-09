El Sabadell alerta d’una «revolució» en contra de la fusió amb el BBVA si l’opa prospera

El conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, creu que es pot crear una "revolució en contra de la fusió" amb el BBVA si l'opa prospera. Així ho defensa en una entrevista amb l'ACN, hores abans que tanqui el període d'acceptació.
"Tota la mobilització social que hem vist en contra de l'operació i que ara mateix està latent es tornaria a produir", avisa. Alhora, recorda que d'aquí a tres o cinc anys la fusió necessitaria una "autorització expressa" del govern espanyol que "no té cap avantatge des del punt de vista de l'opinió pública", i per això veuria “sensat” vetar-la. El banquer situa l'acceptació de l'opa "al voltant" del 30% i diu que les xifres del BBVA "són tan extraordinàriament optimistes que són impossibles".
La fusió, desagradable per Catalunya
El conseller delegat del Banc Sabadell opina que, en cas que l'opa prosperi, una fusió "no agradarà" a "moltes" parts d'Espanya, "fonamentalment" Catalunya. Per aquest motiu, considera "sensat" que qui estigui aleshores al capdavant del govern espanyol la veti. "Si els dos bancs estan funcionant bé, per què hem de crear un trauma, aleshores?", reflexiona el banquer, que se situa en l’escenari en què BBVA i Sabadell mantindrien encara estructures independents.
Cal recordar que el govern espanyol ha condicionat l'opa i va imposar que els dos bancs han de mantenir la personalitat jurídica, patrimoni i autonomia de gestió durant almenys tres anys, ampliables a dos més. És a partir de llavors quan l’executiu hauria d’acceptar -o no- la fusió.
Així, González-Bueno diu que les xifres de sinergies que planteja el BBVA són “totalment irrealitzables” quant a terminis. Pel que fa a les quantitats –900 milions d’euros abans d’impostos-, creu estan “totalment inflades”. “Abans del 2032 o del 2033 no hi hauria beneficis plens de la fusió”, afirma el banquer. El BBVA les calcula per al 2029.
El BBVA vol crear un "efecte gregari"
El conseller delegat de l'entitat vallesana diu que hi ha un "acord generalitzat" en el mercat i entre els inversors institucionals que arribar al 50% d’acceptació "és impossible". Segons ell, el BBVA diu que ho superarà "perquè la seva situació futura sigui menys complicada". "Ho diuen per l'efecte gregari que tenen aquest tipus de decisions, a veure si animen a arribar a la part més alta possible", defensa.
A menys de 48 hores perquè tanqui el període d'acceptació, González-Bueno manté que menys d'un 1% dels accionistes minoritaris clients del Sabadell han bescanviat les seves accions i assegura que els que no són clients i tenen dipositats els seus títols en altres entitats, que representen un 8% del capital social, "tampoc estan molt interessats" a fer-ho, segons han pogut constatar a partir d'una "investigació de mercat". "Jo esperava una reacció molt favorable per part dels nostres accionistes clients particulars, però mai que fos tan favorable", celebra González-Bueno. "És una cosa increïble", agrega.
Preguntat per la decisió de l'inversor mexicà David Martínez d'acudir a l'opa, la qualifica "d'irracional". "No acabem d'entendre-la", afirma el conseller delegat, que també relativitza la participació que representa i el seu potencial efecte d’arrossegament. “Jo no he vist un accionista de referència més lleial, més sòlid i millor que els accionistes particulars, que són alhora clients”, ha indicat, contraposant-los a l’inversor mexicà.
Segona opa
El directiu del Sabadell manté que una segona opa seria "molt millor" que la primera i "molt més atractiva" i creu que per ara la situació és "molt incerta". "En cap cas recomano als meus accionistes anar a la primera opa, i a la segona ja ho veurem, depèn de com estiguin els valors d'aquí a quatre, cinc o sis mesos", apunta.
Segons els seus càlculs, una segona opa, que hauria de ser necessàriament en efectiu, pot arribar a costar 12.000 milions d'euros al BBVA, i creu que això suposa un "risc" per als accionistes del banc basc, que considera que hauria de fer una ampliació de capital. L’entitat basca ha descartat aquesta possibilitat reiteradament.
El conseller delegat del Sabadell rebutja totalment l'afirmació del country manager del BBVA a Espanya, Peio Belausteguigoitia, que en una entrevista dimecres a l'ACN preveia un suport "massiu" dels inversors institucionals a l'opa. "En absolut. Està molt dividit, no només perquè a la meitat ja no els agrada l'operació, sinó perquè té unes sinergies molt dubtoses, s'ha allargat massa en el temps i el preu és molt poc atractiu", afirma.
Segons ell, fins i tot entre els que els agrada l'opa, "agrada molt més l'opció d'una possible segona opa". "És molt més atractiva", assenyala, remarcant que s'estipularà un "preu fix" d'acord amb el qual l'acció del Sabadell estarà garantida. "En el món financer les opcions tenen moltíssim valor, es compren per diners, i aquesta és una opció gratuïta: en cas que hi hagi segona opa, si baixa em tornen els diners, i si puja m'ho quedo jo", assenyala.
González-Bueno evita pronunciar-se sobre quin haurà de ser el preu d'aquesta segona opa -que diu que correspondrà a la CNMV- però remarca que "el que no és especular" és parlar de les opcions que es tindran en cas que tiri endavant.
La decisió de Brussel·les “no tindrà efectes retroactius” en l’opa
Preguntat per l’anàlisi que està fent Brussel·les de l’actuació del govern espanyol en l’opa, González-Bueno defensa que el que jutjarà la Comissió Europea és la llei espanyola, no l’aplicació d’aquesta en el cas del BBVA i el Sabadell. Així, assegura que el que es dictamini “no tindrà efectes retroactius”. “El que s’està qüestionant és la norma, no l’aplicació de la norma”, diu González-Bueno.
Aquest divendres a la mitjanit tanca el període d’acceptació de l’opa. La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) publicarà el resultat al cap d’una setmana, el divendres 17 d’octubre.