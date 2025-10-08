El BBVA insisteix que «no té cap sentit» esperar a una segona opa

El director general de BBVA a Espanya, Peio Belausteguigoitia, assegura que "no té cap sentit esperar una hipotètica segona opa" al Banc Sabadell perquè "no té cap avantatge". En una entrevista amb l'ACN, el màxim responsable del banc a Espanya diu que l'escenari de la segona opa "és molt improbable" i "incert" i no té "cap avantatge ni de preu, ni de termini ni de fiscalitat". Després que l'accionista minoritari més rellevant del Banc Sabadell, David Martínez, anunciés el seu suport a l'opa, Belausteguigoitia afirma que hi ha hagut una "acceleració" de les adhesions i es mostra confiat que se superarà "folgadament" el 50%. De fet, preveu un suport "massiu" dels inversors institucionals i relativitza el cas de Zurich.
El country manager del banc basc a Espanya destaca que l'asseguradora és un "soci estratègic" del Sabadell i considera "s'està jugant el seu negoci" amb l'operació. "La seva decisió està completament esbiaixada per la potencial pèrdua d'aquest negoci", apunta Belausteguigoitia, que creu que no es pot considerar al prop del 4% de Zurich com qualsevol altre inversor.
No apujaran el preu de l'oferta
Quan queden tres dies perquè els accionistes puguin acudir a l'opa, el directiu basc insisteix que és "absurd" esperar a una "incerta" segona oferta, com s'havia insinuat des del Banc Sabadell. "Si se supera el 50% no hi haurà, lògicament, segona oferta, i en l'hipotètic cas que n'hi hagués, el preu serà el mateix", remarca.
En aquest sentit, reitera que el reglament d'opes estipula que "el preu ha de ser el que ha estat la millor oferta en els últims 12 mesos", en aquest cas, l'oferta actual. Esperar, assegura, només farà "el procés més llarg" i "demorarà els avantatges de l'adhesió i l'acceptació de l'oferta actual".
El BBVA insisteix que si acabés fent una segona opa ho faria amb recursos propis, sense ampliació de capital, i evita especular amb opcions que l'obliguin a desistir. "És molt improbable", diu Belausteguigoitia. "L'oferta és boníssima, el projecte molt atractiu", insisteix el directiu del BBVA, que admet que qualsevol decisió té un "component sentimental, emocional" però també "racional". "Som molt optimistes, estem molt confiats que superarem el 50% d'acceptació, el suport entre l'inversor institucional serà massiu", reitera Belausteguigoitia.
David Martínez, l'arrossegador
El directiu destaca com a "molt rellevant" el pas de l'inversor David Martínez, de qui recorda que ha estat "des de fa més d'una dècada" al Banc Sabadell. "Hem vist clarament una acceleració, un increment de les acceptacions en els últims dies, en gran part per la decisió adoptada per l'accionista individual més important i significatiu, que té gairebé el 4% del Banc Sabadell", afirma. Així mateix, es mostra "convençut" de la seva decisió i destaca que després que "s'hagi qüestionat la seva potencial revocabilitat" Martínez ha insistit en el seu "sí" al BBVA.
El BBVA calcula que el grau d'acceptació superarà el 50% suposant que el suport a l'opa serà "massiu" entre els accionistes institucionals, que representen un 30% del capital social del Sabadell. Així mateix, Belausteguigoitia detalla que hi ha un 20% d'inversors institucionals passius que en gran part "replicaran" la resta i també acceptaran l'oferta.
Un 48% dels accionistes són minoritaris, i el banquer veu "lògic" que molts es vegin "arrossegats" pel moviment de David Martínez. El banc espera que els bescanvis vagin a més en les pròximes hores. "És l'habitual en aquest tipus de processos, que els institucionals i els minoristes esperin fins al final", relata el directiu. El termini tanca aquest divendres a la nit i l'oferta és d'una acció ordinària de nova emissió del banc per cada 4,8376 accions del Sabadell.