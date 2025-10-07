Zurich diu no a l'opa del BBVA al Sabadell: «No és atractiva pels accionistes»

Zurich no preveu vendre les seves accions del Banc Sabadell. L'asseguradora, que és la segona accionista de l'entitat amb gairebé el 5% de les participacions, ha descartat a acudir a l'opa del BBVA en considerar que l'oferta "no és atractiva", segons ha avançat Bloomberg i ha confirmat l'ACN. En aquesta línia, el grup destaca la seva perspectiva en solitari del banc, en una decisió que contrasta amb la que va prendre David Martínez, el conseller del banc i tercer màxim accionista que disposa del 3,68% del capital, ja que va mostrar el seu suport a l'opa per "maximitzar la rendibilitat de la inversió".
Per la seva banda, aquest dimarts, el Sabadell ha sol·licitat per escrit a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que adopti un criteri públic que hagin de complir els accionistes “per evitar que es manipuli el mercat” amb les manifestacions d'interès per anar a l’opa. L'entitat vallesana ha demanat al supervisor que es comprovi que qualsevol nova comunicació pública contingui tota la informació rellevant amb l'objectiu d'assegurar-se que "fan allò que comuniquen i no manipulen el mercat", mitjançant un comunicat després de l'anunci realitzat per Algebris Investments (propietari del 0,05% del capital).
En aquest sentit, el Banc Sabadell es mostra preocupat pel fet que alguns inversors intentin manipular el mercat fent pública la seva intenció d'acudir a l'opa amb l'únic objectiu de garantir que arriba al 30% d'acceptació, ja que això podria donar lloc una segona opa obligatòria i en efectiu -en cas que BBVA volgués continuar amb l'adquisició del banc. Per això, el president Josep Oliu ha demanat que els inversors "informin de quina és la seva posició total a l'entitat, expliquin si aniran pel 100% de les seves accions i comuniquin qualsevol conflicte d'interès existent (com la tinença de deute) i indiquin que és una decisió ferma i irrevocable".
Així doncs, l'entitat sol·licita que es corregeixi immediatament l'actuació particular de qualsevol accionista que ja hagi manifestat públicament la intenció d'acudir a l'opa, amb l'objectiu que aporti tota la informació que permeti als inversors disposar dels elements de judici necessaris per a una comprensió adequada de la possible motivació de la comunicació.
Només un 1% dels accionistes minoritaris accepten l'opa del BBVA
Quan falten quatre dies per finalitzar el termini de l'opa, el Sabadell ha confirmat aquest dilluns que només l'1% dels accionistes minoritaris clients de l'entitat ha acceptat l'opa del BBVA. "Ahir diumenge a la nit només havien acudit un 1% dels accionistes clients, o sigui un 0,33% del total d'accionistes", ha assenyalat el conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, en una trobada telemàtica amb accionistes.
"Calculem només un 2% o un 3% dels accionistes minoritaris acceptaran l'opa, com a molt", ha reflexionat en veu alta González-Bueno, que considera "extremadament difícil" que l'opa superi el 30%. En paral·lel, el conseller delegat creu que les accions de BBVA i Sabadell s'incrementaran si fracassa l'operació. "L'acció del BBVA s'apujarà perquè en l'actualitat està sota pressió per la incertesa tremenda de l'opa", ha pronosticat González-Bueno.