Només un 1% dels accionistes minoritaris del Sabadell ha acceptat l’opa del BBVA

El Banc Sabadell ha afirmat que només l'1% dels accionistes minoritaris clients de l'entitat ha acceptat l'opa del BBVA, quan falten quatre dies per finalitzar el termini (10 d'octubre). "Ahir diumenge a la nit només havien acudit un 1% dels accionistes clients, o sigui un 0,33% del total d'accionistes", ha assenyalat el conseller delegat del Banc Sabadell César González-Bueno, en una trobada telemàtica amb accionistes.
"Calculem només un 2% o un 3% dels accionistes minoritaris acceptaran l'opa, com a molt", ha reflexionat en veu alta González-Bueno, que considera "extremadament difícil" que l'opa superi el 30%. En paral·lel, el conseller delegat creu que les accions de BBVA i Sabadell s'incrementaran si fracassa l'operació. "L'acció del BBVA s'apujarà perquè en l'actualitat està sota pressió per la incertesa tremenda de l'opa", ha pronosticat González-Bueno.
"Es tracta d'una operació que ni els seus propis accionistes veuen amb claredat i sí molts riscos", ha afegit el conseller delegat de Banc Sabadell, que considera que l'acció del banc vallesà també s'incrementarà "per altres raons diferents" si no es materialitza l'opa del BBVA.
"Aquesta opa hostil no té cap mena de sentit. El Sabadell en solitari ofereixi un dividend imbatible als seus accionistes", ha volgut deixar clar González-Bueno, que ha insistit que l'oferta "millorada" del BBVA "segueix essent dolenta". "Si l'oferta fos bona, amb una prima del 30% o 40%, no hi hauria dubtes. Els inversors institucionals anirien a l'opa i molt més de l'1% dels minoritaris. Però no és el cas", ha etzibat el conseller delegat del Banc Sabadell, que també ha enumerat el reguitzell de previsions "errònies" del BBVA durant el procés de l'opa, que s'ha allargat prop de 16 mesos.
Sense "efecte arrossegament" per l'inversor David Martínez
Sobre l'inversor mexicà David Martínez, que ha anunciat la intenció d'acudir a l'opa, els responsables del Sabadell s'han mostrat més conciliadors que en les darreres hores i han afirmat que no ha tingut cap "efecte arrossegament" en els inversors institucionals. El conseller delegat del Sabadell ha qualificat de "decisió irracional" la postura del magnat mexicà, que compta amb el 3,86% de les accions del Sabadell. "La seva visió és molt diferent de la dels inversors espanyols", ha matisat Oliu.
Finalment, els dos màxims dirigents del Sabadell han detallat que el dijous 16 d'octubre a la tarda la CNMV i el BBVA sabran el percentatge d'acceptació de l'opa. "Si és inferior al 30% ho sabrem el mateix dia. Però si és entre el 30% i el 50%, el BBVA tindrà 24 hores -fins al 17 d'octubre- per decidir si fa una segona opa", ha conclòs González-Bueno.