Intercanvi de denúncies entre el BBVA i el Sabadell a la CNMV per posar traves als accionistes

La tensió entre el BBVA i el Sabadell escala quan s'entra a la recta final de l'opa. L'entitat basca ha denunciat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que l'entitat vallesana posa traves als inversors per adherir-se a l'operació, segons han informat diversos mitjans. El Sabadell ha respost acusant el BBVA de no oferir prou informació als accionistes sobre la fiscalitat del canvi i la cotització. Tot plegat, quan dimarts que ve acaba el termini per decidir sobre la compra, que fa més d'un any que s'està tramitant.
Les denúncies fan referència a les males pràctiques del banc rival a l'hora d'informar els accionistes sobre com funciona l'operació. Aporten informació esbiaixada o inexacte, per afavorir els interessos de cada entitat. Segons La Vanguardia, tant el BBVA com el Sabadell han fet campanyes de mystery shopper, en què els bancs es fan passar per accionistes per veure quin tracte reben, sigui quan interactuen amb el BBVA o amb el Sabadell, via contacte telefònic o a les oficines.
Des de l'entitat vallesana han detectat que a algun accionista se li ha dit que, si fracassa l'opa, el valor de l'acció caurà. També informacions errònies sobre fiscalitat i sobre les intencions dels grans accionistes, assegurant que s'adheriran a l'opa tot i que encara no s'hagin posicionat. El BBVA, per la seva banda, diu que hi ha "pràctiques generalitzades" a les oficines del Sabadell per dificultar el canvi d'accions, és a dir, posar traves als inversors per adherir-se a l'operació. Tot plegat s'ha traslladat a la CNMV.
El període d'acceptació de l'opa acaba el divendres 10 d'octubre i només el 10% de l'accionariat s'ha posicionat. El BBVA ha condicionat l'oferta a superar el 50% del suport, però podria tirar endavant si aconsegueix més del 30% i llança una segona opa. En tot cas, el president del banc basc, Carlos Torres, s'ha mostrat convençut que l'oferta rebrà l'aval de més de la meitat dels accionistes, perquè els intercanvis s'han accelerat els últims dies.