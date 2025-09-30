El Sabadell rebutja (sense unanimitat) la nova oferta del BBVA i prepara un nou dividend

Ni tan sols 24 hores després de l'anunci del BBVA del pagament a compte del dividend del 2025 de 32 cèntims bruts per acció, el Banc Sabadell ha respost amb un nou dividend que augmenta dels 1.300 milions fins als 1.450 milions, refusant l'oferta de BBVA en el marc de l'opa per majoria. Així es confirma en la documentació remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts, en què també es mostra que el rebuig no és unànime, ja que l'accionista minoritari més important, amb el 3,86% del capital, ha indicat que sí que accepta l'oferta del BBVA.
El Banc Sabadell considera que el preu de l'oferta del BBVA valora "implícitament" l'acció de l'entitat catalana en 3,36 euros, un import que "continua infravalorant molt significativament Banc Sabadell". Segons les estimacions dels responsables del banc català, el preu hauria de ser fins a un 26% superior, en funció dels paràmetres que s'utilitzin per fer la valoració.
A més, el Consell d'Administració recorda que el preu de cotització del Sabadell s'ha "revalorat un 90%" els últims 17 mesos, "davant del 49% del BBVA" en el mateix termini. El fet no s'atribueix a l'opa, sinó per la millora "sostinguda" de les perspectives de l'entitat catalana, asseguren els seus responsables.
Riscs per als accionistes del Sabadell
El Consell d'Administració considera que l'oferta no és "atractiva" per als accionistes del Sabadell, als quals recomana "no acudir-hi". Si arriba a un percentatge d'entre el 30 i el 50% i el BBVA "volgués seguir endavant", estaria "obligat" a llançar una segona opa. En aquest cas, els accionistes del Sabadell que ja haguessin acudit a la primera "haurien de pagar impostos per les plusvàlues obtingudes tot i que no haurien rebut cap import en efectiu".
També calculen que el BBVA "podria haver de reduir en fins a 12.000 milions d'euros els dividends futurs o ampliar capital per un import de fins a 12.000 milions per fer front a la segona opa en efectiu". Per la qual cosa, afegeixen, "això podria provocar una caiguda en el preu de les accions de BBVA que afectaria els qui haguessin acudit a l'opa en curs".
Una decisió no unànime
L'accionista i conseller de Banc Sabadell David Martínez és l'únic que accepta l'opa de BBVA després que el banc hagi millorat el preu de l'oferta que suposa una millora del preu del 10%. Per a Sabadell, l'oferta infravalora al banc i destrueix valor per als seus accionistes.
No obstant això, enfront del 12 de setembre quan el rebuig a l'OPA va ser unànime per part de tots els consellers, en aquesta ocasió el conseller i accionista David Martínez, que té un 3,86% del capital amb dret a vot de l'entitat catalana, ha anunciat que acudirà al bescanvi. "He decidit participar en l'oferta presentada per BBVA perquè considero que la futura consolidació a Espanya de les dues institucions donarà lloc a una entitat encara més competitiva", ha dit Martínez.
L'oferta de BBVA
Aquest dilluns BBVA va aprovar un pagament a compte del dividend del 2025 de 32 cèntims bruts per acció, 26 cèntims nets. L'entitat basca ha comunicat la decisió a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), un moviment que es produeix pocs dies abans d'acabar el termini per acceptar l'opa sobre el Banc Sabadell.
L'últim dia de negociació de les accions del BBVA amb dret a participar en el repartiment és el 4 de novembre, i el termini de pagament de la quantitat a compte del dividend és el 7 de novembre. El BBVA subratlla, però, que en cas que el dia 4 l'opa hagi estat positiva, però no s'hagi liquidat efectivament, la data de pagament de la quantitat a compte s'ajornarà fins tres dies hàbils després de tancar l'oferta sobre l'entitat catalana.