La Comissió Europea adverteix que pot tombar les condicions a l'opa del BBVA «si és necessari»

La Comissió Europa ha assegurat aquest dimarts a la tarda que "si és necessari" exercirà les seves competències per "eliminar qualsevol restricció injustificada en el mercat únic imposada pels estats membres", després de les condicions anunciades pel govern espanyol en l'opa del BBVA sobre el Banc Sabadell. "Recordem que qualsevol imposada per un govern per aprovar una transacció ha de ser excepcional, proporcionada i justificada per raons d'interès general", ha afirmat un portaveu de la Comissió. L'executiu comunitari ha apuntat que pren "nota" de la decisió del govern espanyol, però alhora ha afegit que no comenta "casos individuals".

Amb tot, el portaveu comunitari ha comentat que "un sector bancari sòlid de la UE i un mercat únic que funcioni correctament generen coneixement i beneficis als ciutadans i les empreses i els protegeixen a llarg termini. "Els bancs més grans poden invertir en digitalització, oferir millors serveis, incloent condicions de finançament a un millor preu a llars i ciutadans", ha finalitzat.

Què ha decidit, en essència, el govern espanyol? Segons ha anunciat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, l'operació ha estat autoritzada amb la condició que, durant tres anys prorrogables a cinc, les dues entitats mantinguin personalitat jurídica i patrimonis separats, a banda d'autonomia en la gestió de l'activitat. Aquesta gestió autònoma, ha remarcat Cuerpo, està destinada a "preservar la riquesa" de les dues entitats i el "vincle" amb la clientela, en concret amb les pimes. "Estem parlant de la proximitat en termes territorials per tal de garantir una cobertura efectiva dels dos bancs. Què preservem? Continuïtat en la política de finançament i inversió en R+D", ha ressaltat el ministre.

Que es pugui operar temporalment de manera separada també té a veure amb la preservació de la plantilla en relació a les operacions en marxa. "Es tracta de maximitzar el valor de les dues entitats. Ens permet preservar els criteris d'interès general", ha apuntat Cuerpo. Preguntat específicament sobre els treballadors, no hi podran haver "processos específics" associats a l'opa. En altres paraules, que no hi puguin haver acomiadaments en cas que el BBVA adqureixi el Banc Sabadell. Un dels temors sobre l'opa, verbalitzats especialment des de Catalunya però també per part de la vicepresidenta Yolanda Díaz, és que lesionés el gruix de la plantilla de l'entitat nascuda al Vallès.