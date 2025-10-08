El govern espanyol i Podem pacten prioritzar els compromisos ambientals en l’ampliació del Prat

Canvis al Prat. El govern espanyol ha pactat amb Podem que farà només les actuacions ambientals de l'ampliació de l'aeroport fins a l'any 2031. Ara bé, segons un comunicat del Ministeri de Transports, això no altera ni el calendari ni les inversions previstes
Fonts de Podem remarquen que això suposa un "compromís públic" de què les obres de la terminal s'han de "paralitzar" fins d'aquí a sis anys, tot i que aquest setembre Aena ja van indicar que l'ampliació del Prat seria un "procés llarg" i que el gruix de les inversions es farien més enllà del 2031. Podem ha tancat aquest acord a canvi d'abstenir-se i permetre l'aprovació de la llei de Mobilitat Sostenible que s'ha debatut aquest dimecres al Congrés.
Puente no veu canvis
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha assegurat que l’acord assolit amb Podem per a l’aprovació de la llei de mobilitat sostenible “no suposa cap variació en relació als terminis” del DORA III (2027-2031) i a la posterior ampliació de l’Aeroport del Prat.
El ministre ha recordat que el DORA III “contempla l’elaboració del pla director de l’ampliació, la seva avaluació ambiental, la justificació d’interès públic, la redacció del projecte i les obres de naturalesa ambiental i naturalització prèvia a la construcció de l’ampliació de la pista”. “No hi ha cap variació, el DORA III contempla això, i no s’ha tret ni afegit absolutament res”, ha dit, i per tant l’acord “no inclou cap novetat”.
Les previsions d’Aena
Aquest mes de setembre, Aena ja va advertir que l’ampliació del Prat seria un “procés llarg” i apuntava que el “gruix” de les inversions es farien més enllà del DORA III (2027-2031). Tot plegat, després que el president espanyol, Pedro Sánchez, anunciés que Aena invertirà uns 13.000 milions d’euros en aquest període, dels quals 3.000 aniran a Barcelona. Malgrat això, d’aquests diners, només 1.000 milions estan destinats, per ara, a l’ampliació del Prat dins el període actual, moment en què cal aprovar el Pla Director i adquirir els terrenys per fer les mesures compensatòries previstes per al projecte.
Aprovada la llei de Mobilitat Sostenible
Amb el vot a favor de Podem i l'acord del Prat, el Congrés ha aprovat aquest dimecres el projecte de llei de Mobilitat Sostenible amb 174 vots a favor, 170 en contra i 4 abstencions. El text, que ara serà remès al Senat per completar-ne la tramitació, dona un marc legal de les polítiques de mobilitat i formava un de les fites acordats amb la Comissió Europea per al desemborsament dels fons NextGenerationEU. Segons ha apuntat el Ministeri de Transports, la seva aprovació era "clau" per garantir l'accés d'Espanya als fons europeus del Pla de Recuperació, que sumen prop de 10.000 milions d'euros.