El PSOE rebaixa l'acord amb Junts sobre la immigració i acusa el PP de bloquejar: «Hi voten en contra perquè estan a l'oposició»

El diputat del PSOE, José Zaragoza, ha estat l'encarregat de defensar la delegació de les competències i ha començat carregant contra el PP pel bloqueig d'aquesta iniciativa. “No pactem cap mena de traspàs, parlem d'una delegació de competències. No és el mateix delegar que no pas transferir”, ha deixat clar de bon principi, perquè la titularitat continuarà sent de l'Estat. Zaragoza ha rebaixat l'acord amb Junts i ha dit que “sempre es treballarà d'acord amb la llei estatal” i que l'acord subscrit amb els independentistes “no permet a la Generalitat decidir sobre els fluxos migratoris”. “Es tracta de col·laborar: els Mossos sempre actuaran en col·laboració amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil”, ha remarcat el dirigent socialista. Zaragoza ha recordat que el PP d'Aznar va delegar diverses competències a Catalunya, però ara cada delegació és presentada com una cessió als independentistes i el trencament d'Espanya. Ha furgat també en les contradiccions d'Alberto Núñez Feijóo i ha lamentat que el PP prefereixi “la confrontació” per davant de la “col·laboració” que promouen els socialistes. “El PP vota en contra perquè estan a l'oposició, si no hi votarien a favor”, ha dit el diputat del PSOE, que ha assegurat que no volen “incomodar Vox”. “No s'escudin en Junts: hi pacten sense cap problema. Preparen el terreny per pactar amb Puigdemont quan torni?”, ha demanat Zaragoza, que ha recordat totes aquelles votacions en què han coincidit les votacions de la dreta catalana i la dreta espanyola. "Gràcies a la normalitat política, podran pactar amb Junts sense amagar-se", ha reblat.\r\n