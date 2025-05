El Suprem cita Alvise Pérez per al 6 de juny per la filtració de la prova de covid falsa d'Illa

El magistrat instructor del Tribunal Suprem Javier Hernández ha citat per al pròxim 6 de juny a l'eurodiputat d'extrema dreta Alvise Pérez per declarar voluntàriament en la causa oberta contra ell per difondre una prova falsa de covid del president de la Generalitat, Salvador Illa, aleshores ministre de Sanitat. Alvise Pérez està investigat per falsedat documental i injúries. A més, l'instructor ha admès com a acusació popular al PSC, després que el partit presentés querella contra l'eurodiputat i prestés una fiança de 15.000 euros.