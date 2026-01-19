19 de gener de 2026

Política

El Suprem manté la presó sense fiança per a Ábalos i Koldo en observar un alt risc de fugida

  • José Luis Ábalos, amb Koldo García -

Publicat el 19 de gener de 2026 a les 12:46

La sala penal del Tribunal Suprem (TS) ha desestimat els recursos d’apel·lació presentats per l’exministre socialista José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García perquè se’ls deixi en llibertat. Actualment, tots dos estan en presó provisional, comunicada i sense fiança arran d’una decisió dictada el passat 27 de novembre pel magistrat instructor de l’anomenat cas de les mascaretes, Leopoldo Puente. En dues resolucions, la Sala d’Apel·lació del Suprem conclou que la seva situació de presó és adequada per evitar “l’alt risc” de fugida dels encausats, atesa la gravetat de les penes que se’ls demanen, la solidesa dels indicis que les sustenten i la imminència de la celebració del judici oral.

