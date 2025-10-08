El Tribunal Constitucional torna a avalar el gruix de la llei d’amnistia

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalat de nou el gruix de la llei d'amnistia i només ha estimat qüestions menors plantejades en la qüestió d'inconstitucionalitat del Tribunal Suprem. La sentència va en el mateix sentit que la del juny passat arran del recurs del PP i té el vot particular de quatre magistrats. El juliol de l'any passat el Suprem va presentar la qüestió d'inconstitucionalitat en considerar que l'article 1 de la llei pot vulnerar el dret fonamental a la igualtat davant la llei i els principis de seguretat jurídica i prohibició de l'arbitrarietat. La sala penal també considerava que la llei pot vulnerar el principi d'exclusivitat jurisdiccional que la Carta Magna atorga als tribunals. La Fiscalia ja es va mostrar favorable a elevar un recurs. El tribunal va prendre la decisió en estudiar el cas d'un condemnat per aldarulls ocorreguts a Girona l'octubre del 2019.\r\n