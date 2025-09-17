Elisenda Alamany es postula per a l'alcaldia amb la recepta perquè «Barcelona no mori d'èxit»

Encara que sense pronunciar-ho, Elisenda Alamany ha donat el tret de sortida a l'objectiu d'arribar a l'alcaldia de Barcelona. La líder d'ERC a la capital catalana ha presentat la seva recepta perquè "Barcelona no mori d'èxit" en un acte al Fòrum Europa de Nova Economia que ha comptat amb la presència d'Oriol Junqueras i bona part de la plana major de la formació. L'habitatge, la llengua i el decreixement han estat els plantejaments estrella en un discurs en què també ha demanat reconnectar la ciutat amb les necessitats de la resta del país.
Alamany ha demanat deixat enrere el pessimisme i la nostàlgia "d'un país que mai hem arribat a ser" per donar pas a "l'ambició nacional". La secretaria general d'ERC diu ser conscient del malestar general per part de la ciutadania i ha exigit "la caixa d'eines" per afrontar els problemes reals de la gent. En aquest sentit, ha recordat que hi ha dues fractures: la de qui pot comprar un habitatge amb qui no té més remei que anar de lloguer; i la generacional, entre les rendes mitjanes més altes de la gent d'edat més avançada i la més baixa dels joves. "Desprotegim els joves i protegim els grans, però hauríem de protegir tothom", ha dit.
Sobre habitatge, Alamany ha recordat que viure bé a Barcelona "era un somni assequible" i això era el que la feia especial. La recepta per recuperar-ho? Passos que ja s'han fet, com la regulació dels preus dels lloguers, però també la limitació dels pisos i els establiments turístics i la rehabilitació del parc d'habitatge. Pel que fa al turisme, ha recordat que "els turistes continuaran venint encara que ens enfadin" i ha plantejat "governar-lo", proposant un augment de la taxa turística perquè generi més ingressos per a projectes de ciutat.
Reconnexió de Barcelona amb la resta del país
En tot cas, tots dos aspectes envolten una de les preocupacions d'ERC en els últims mesos: la inviabilitat de la hipotètica Catalunya dels deu milions de persones. Alamany ha considerat que el problema no és que Barcelona i el país no creixin, sinó que l'augment de la riquesa no ha arribat a la ciutadania. "Posem més gent al sistema, però no som més rics", ha criticat la líder d'ERC a Barcelona, que ha dit que a Catalunya "no hi ha res més espanyol" que el model de creixement. Per això, ha demanat que el país "sàpiga fer el seu camí" diversificant el model econòmic i sense "ser més".
En una línia similar, Alamany ha criticat que Barcelona "ha renunciat a implicar-se en el país" i ha demanat posa la capital al servei de tot Catalunya. Sobre això, s'ha referit al fet que gran part de la població se situa entre l'AP-7 i el litoral, mentre que es buida i s'oblida la resta del país. És aquí on ha insistit a fer una crida a recuperar l'optimisme: "Ara vivim en la frustració nacional, però continuem sent una nació viva que pot donar el millor de si mateixa", ha sentenciat. En tot cas, a l'espera de què pugui passar amb la inhabilitació de Junqueras pendent de l'amnistia, Alamany ha descartat ser candidat a la presidència de la Generalitat.
Lideratge de Barcelona amb el català
Part del discurs d'Alamany també ha estat centrat en la llengua. La secretària general d'ERC ha considerat que el català "és el cor de la nació" i que cal "passar a l'ofensiva, no a la defensiva". En aquest sentit, ha parlat de construir la llengua amb els nous catalans i que l'ús social del català sigui present a tots els districtes. Alamany també ha reivindicat el català com una llengua "sostinguda per la capital, urbana, un element d'orgull, d'oportunitat i cohesió social". A l'acte hi havia Marta Salicrú, comissionada de llengua de Barcelona, un nou rol que ERC també ha reivindicat i considerat necessari com una figura transversal.
Miquel Puig, economista que va compartir candidatura amb Alamany i que també escriu periòdicament a Nació, ha estat el mestre de cerimònies. Puig ha definit la líder d'ERC a Barcelona com a una persona ambiciosa "que només ha vingut a guanyar" i ha celebrat que és jove i "té molt temps per fer-ho". Per altra banda, també li ha posat deures: lluitar pel dret a l'habitatge, gestionar el problema de productivitat i combatre el cinisme de la dreta. Els comicis del 2027 diran si ERC ha estat capaç de teixir una proposta convincent que pugui combatre contra Jaume Collboni.