ERC renova la seva imatge per adaptar-la «al nou context»: el taronja i el salmó substitueixen el groc

Esquerra Republicana ha renovat aquest dimecres, a les portes de la Diada, la seva imatge. I ho ha fet seguint la nova estratègia de comunicació de la direcció d'Oriol Junqueras i Elisenda Alamany que pretén adaptar el partit "al nou context" polític i social de Catalunya. El groc que havia protagonitzat la imatge dels republicans, especialment després de la repressió postprocés, queda enrere i deixa pas a un taronja teula i un fons salmó.
Alamany i el vicesecretari general de comunicació, Isaac Albert, han presentat la nova imatge a la seu del partit, una imatge i uns nous formats "més moderns", adaptats també a les xarxes socials i amb un llenguatge "més entenedor". "ERC torna a ser ERC amb aquell color que tenia quan volia demostrar un perfil propi i clar, que és el que necessita en un moment com l'actual", ha assegurat la secretària general, que també ha assenyalat l'objectiu del partit de "parlar dels temes que preocupen la gent" per "reconnectar amb el país" després de les pèrdues electorals dels darrers anys.
El groc llimona va guanyar protagonisme després del procés per denunciar la repressió, però els republicans defensen que el taronja -en una escala diferent de colors- és el que històricament s'ha vinculat a Esquerra. Amb la nova imatge i el nou logo, amb les quatre barres més arrodonides, el partit té l'objectiu també d'adaptar-se a les xarxes socials i la nova comunicació que requereixen els nous temps.
Així, la nova paleta de colors d'Esquerra intentarà reforçar la identitat i el caràcter polític de la marca, reflectint els seus valors i la seva història, de quasi 100 anys. En les aplicacions i xarxes socials, els colors més utilitzats són el beix i el blanc. El negre també pren protagonisme per als elements gràfics més institucionals. La nova identitat visual actualitza així el partit per projectar amb "ambició" i evolucionar cap a un món "cada cop més digital".