El Parlament tornarà a citar, divendres vinent a les deu del matí, els quatre alts comandaments de la Policia Nacional que no han comparegut a la Comissió d'Investigació sobre infiltracions policials i espionatge. Si tampoc s'hi presenten, es posarà la seva absència en coneixement de la Fiscalia.
Els citats, en qualitat de testimonis, són José Ángel González Jiménez, director adjunt operatiu de la Policia Nacional; Luis Fernando Pascual Grasa, excap superior de la Policia Nacional a Catalunya; Manuel Rodríguez Jiménez, cap superior actual del cos a Catalunya; i José Antonio Togores Guisasola, també excap superior.
El president de la comissió, el diputat de la CUP Xavier Pellicer, ha constatat la “falta de voluntat de comparèixer d’aquestes persones degudament citades” i ha remarcat que, si tampoc assisteixen a la nova sessió, es posarà la seva incompareixença en coneixement de la Fiscalia.
El passat mes de setembre els grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Comuns i CUP ja van elevar a la Fiscalia les incompareixences dels exdelegats del govern espanyol a Catalunya Josep Enric Millo i Maria Eugènia Gay en aquesta mateixa comissió.
Els quatre grups parlamentaris volen denunciar el "menyspreu i el desinterès" per part d'antics membres del govern espanyol i representants del PP i PSC per donar explicacions sobre les vulneracions de drets a través de l’espionatge i les infiltracions policials. En aquest sentit, Junts, ERC, Comuns i CUP es comprometien a emprendre "les mesures jurídiques i legals pertinents" en cas que aquest incompliment s’estengui en compareixences futures.