Els Comuns celebren la marxa de Trapero i esperen una «millora» en la percepció de la seguretat

"És una bona notícia": són les paraules que han utilitzat els Comuns per valorar la dimissió de Josep Lluís Trapero al capdavant dels Mossos. El portaveu parlamentari de la formació, David Cid, ha recordat que Trapero va avalar l'ús de gas pebre contra manifestants pacífics i que va permetre la infiltració de policies en assemblees de docents. "Esperem que els canvis millorin la percepció de la seguretat", ha dit Cid, que ha demanat una "orientació clara" a Interior i al Govern després de la sèrie de cessaments produïts en les últimes setmanes. Pels Comuns, la necessitat de fer una "remodelació més àmplia" del Govern es fa evident amb aquests últims canvis: "El Govern necessita un impuls per complir amb les prioritats de la legislatura i una reforma pot ajudar", ha apuntat.\r\n