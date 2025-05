Els Comuns condicionaran els pressupostos del 2026 a la partida de 200 milions per al Pla de Barris

Els Comuns condicionaran els pressupostos del Govern per al 2026 a la partida anual de 200 milions d'euros per desenvolupar el Pla de Barris. El portaveu del grup parlamentari, David Cid, ha assegurat en una roda de premsa que aquesta partida serà "una condició indispensable" per als comptes de la Generalitat de l'any que ve. Cid ha celebrat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, anunciés aquest dilluns la inversió de 1.000 milions en els pròxims cinc anys en el Pla de Barris, una de les exigències dels Comuns en l'acord d'investidura. El pla de barris, que comptarà amb una dotació prevista de 1.000 milions de la Generalitat i entre 600 i 700 milions per part dels ajuntaments -uns 1.600 milions d'euros en cinc anys-, preveu cinc convocatòries de 200 milions d'euros cadascuna, i la primera serà ja aquest any per començar a actuar el gener de 2026.

Per altra banda, el portaveu dels Comuns ha instat els expresidents de la Generalitat de Junts a explicar per què no van resoldre el problema de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) quan eren al càrrec: "Hauran d'explicar per què fa tant de temps que funciona com funciona".