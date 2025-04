Els Comuns defensen els tres dies de dol pel papa Francesc pel seu «compromís» amb la pau

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha defensat que el papa Francesc mereix els tres dies de dol decretats per la Generalitat pel seu "compromís" amb els més desfavorits, la pau, el planeta, i per la denúncia del genocidi de Gaza. "Sempre hem defensat un Estat aconfessional i laic, però si n'hi ha un papa que mereix tres dies de dol, és el papa Francesc", ha assegurat en una roda de premsa el portaveu, que ha celebrat que es mantinguin les activitats culturals per Sant Jordi.

"No volem polemitzar. Respectem la decisió presa pel Govern i valorem que es mantingui Sant Jordi amb tot el que fa referència a l'activitat cultural, i, evidentment, amb la promoció del dia del llibre", ha destacat Cid.

Accés al padró

D'altra banda, Cid ha acusat Junts de voler dificultar l'accés al padró i copiar la posició d'Aliança Catalana en aquesta qüestió, després que el secretari general de Junts, Jordi Turull, hagi reclamat en una entrevista d'Europa Press canvis després de qüestionar que s'hagi d'empadronar "tothom, sigui on sigui".

També ha exigit que Junts deixi de ser "la veu i el braç de fusta" de Foment, els fons voltor i els grans tenidors i ha instat el partit de Carles Puigdemont a decidir si dona suport a l'especulació de l'habitatge o a qui té dificultats per pagar lloguer o l'hipoteca: "Ja n'hi ha prou".