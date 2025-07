Els Comuns demanen al Govern mesures urgents per evitar els riscos laborals durant onades de calor

Els Comuns han demanat al Govern impulsar una campanya sobre els drets dels treballadors i els permisos retribuïts per no poder accedir a la feina per situacions de risc greu com les temperatures extremes i mesures urgents per evitar els riscos laborals. En una carta enviada al conseller de la Presidència, Albert Dalmau, aquest dijous, els Comuns han proposat un pla de xoc que inclou una vintena de mesures a curt, mitjà i llarg termini per a fer front a les altes temperatures. La formació proposa, entre altres mesures, que les piscines siguin gratuïtes durant les onades de calor, que bars i restaurants facilitin gots d'aigua de franc, fer arribar aigua potable als assentaments de persones sense llar o prohibir les activitats amb maquinària agrícola a les hores de més calor. Els de Jéssica Albiach també insten l'executiu a abandonar projectes com l’ampliació de l’aeroport del Prat, "que suposen un increment de les emissions i la pèrdua d’espais naturals fomentant, fomentant l’augment de les temperatures".