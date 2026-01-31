Els Comuns es reuniran amb el Govern i exigeixen que hi porti sancions per la llei d'habitatge

Els Comuns continuen insistint que, si no s'aplica el règim sancionador de la llei d'habitatge, no hi haurà negociació de pressupostos de la Generalitat. Així ho ha assegurat aquest dissabte el portaveu del partit al Parlament, David Cid, que ha recordat que fa un any de l'aprovació d'aquest règim sancionador. En una atenció als mitjans des de la Fira de la Candelera de Molins de Rei, Cid ha avançat que la setmana que ve mantindran una reunió de seguiment amb l'executiu. En aquest sentit, ha apuntat que "esperem que vinguin amb aquestes sancions" a la trobada. Si no, ha reblat, "no negociarem pressupostos".
També en matèria d'habitatge, David Cid ha acusat Junts per Catalunya de "fer de braç armat de les API i dels fons voltor a Catalunya", després que una part de l'escut social fos tombada al Congrés aquesta setmana, inclosa la prohibició de desnonaments. "No pot ser que deixin un milió i mig de catalans sense saber si el mes de febrer pujaran les pensions", ha retret.
El dirigent dels Comuns ha defensat que cal "un escut social que apugi les pensions, però que també garanteixi que les famílies més vulnerables no pateixin el drama de veure com perden l'habitatge perquè no poden pagar el lloguer". Per tot això, han reclamat al partit de Carles Puigdemont que "rectifiqui".
Finalment, Cid ha criticat que el Govern parli de "retorn a la normalitat" del servei de Rodalies, quan és "una represa progressiva". Ha reclamat a l'executiu socialista un "compromís ferm" amb el transport ferroviari. "Aquest pacte de país només serà una realitat si realment Rodalies i Regionals, els trens que fa servir la gent, són d'una vegada per totes la prioritat", ha conclòs, tot fent una crida a manifestar-se el pròxim dissabte 7 de febrer.