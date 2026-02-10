Els Comuns esperen resposta del Govern en habitatge i Rodalies per avançar en els pressupostos

Els Comuns esperen un "retorn" del Govern en les mesures que han proposat, sobretot en habitatge i Rodalies, per continuar avançant en la negociació pressupostària. Així ho ha expressat la presidenta parlamentària de la formació, Jéssica Albiach, en una roda de premsa al Parlament en què ha recordat que la prohibició de la compra especulativa i el reforç de Rodalies són prioritats i ha advertit que no faran "cap pas enrere". Sobre Rodalies, Albiach ha demanat un "pacte de país" i també una "governança clara" de la Generalitat, igual que les inversions de l'Estat puguin ser executades des del Govern. Els Comuns també plantegen un pla de xoc amb un sistema de "bus-Rodalies" que pugui doblar la xarxa d'autobusos allà on el tren no absorbeix la demanda. Sobre la compra especulativa, Albiach ha explicat que ja hi ha els informes dels experts i també el que avala la constitucionalista de la mesura i ha considerat que en "qüestió de dies" s'hauria de poder presentar una proposta "tan robusta com sigui possible". Els Comuns i el Govern es tornen a reunir aquest dimecres al migdia perquè l'executiu doni resposta a les peticions dels Comuns. Informa Lluís Girona.\r\n