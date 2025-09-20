Els Comuns insten Junts a «tenir clar quins són els seus aliats»

Els Comuns han instat Junts aquest dissabte a "tenir clar quins són els seus aliats per fer avançar Catalunya". Després que la formació de Carles Puigdemont tombés amb PP i Vox la reducció de la jornada laboral, la coordinadora nacional dels Comuns, Candela López, ha recordat que "en tot el que sigui en defensa de la llengua i l'autogovern, als comuns ens hi trobaran", ha dit en declaracions als mitjans des de Tarragona, on se celebren les festes de Santa Tecla.\r\n\r\n"Aquesta setmana tindrem en el Congrés al Govern votant a favor de les competències de Catalunya. Els Comuns hem treballat també perquè això fos possible, ja que sempre estarem a favor de les competències que reforcin l'autogovern a Catalunya. Per això és important que Junts sàpiga quins són els seus aliats per fer avançar Catalunya i així defensar els interessos dels catalans i les catalanes", ha sentenciat López en un moment en què també estan en joc els pròxims pressupostos a l'Estat i la Generalitat.\r\n