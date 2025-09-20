20 de setembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Política

Els Comuns insten Junts a «tenir clar quins són els seus aliats»

  • La coordinadora nacional dels Comuns, Candela López, intervé al Consell Nacional de la formació, a la seu de Barcelona -

ARA A PORTADA

Publicat el 20 de setembre de 2025 a les 20:04

Els Comuns han instat Junts aquest dissabte a "tenir clar quins són els seus aliats per fer avançar Catalunya". Després que la formació de Carles Puigdemont tombés amb PP i Vox la reducció de la jornada laboral, la coordinadora nacional dels Comuns, Candela López, ha recordat que "en tot el que sigui en defensa de la llengua i l'autogovern, als comuns ens hi trobaran", ha dit en declaracions als mitjans des de Tarragona, on se celebren les festes de Santa Tecla.

"Aquesta setmana tindrem en el Congrés al Govern votant a favor de les competències de Catalunya. Els Comuns hem treballat també perquè això fos possible, ja que sempre estarem a favor de les competències que reforcin l'autogovern a Catalunya. Per això és important que Junts sàpiga quins són els seus aliats per fer avançar Catalunya i així defensar els interessos dels catalans i les catalanes", ha sentenciat López en un moment en què també estan en joc els pròxims pressupostos a l'Estat i la Generalitat.

Et pot interessar