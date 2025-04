Els Comuns reclamen al Govern que «sigui capaç de moure's» pel Pacte Nacional per la Llengua

La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha exigit al Govern que "sigui capaç de moure's i transaccionar" per arriar a un Pacte Nacional pel Català. En declaracions des de la parada dels Comuns amb motiu de Sant Jordi, ha destacat que és "important" que el pacte inclogui totes les forces catalanistes, en referència a Junts. "Nosaltres posarem tot de la nostra part", ha assegurat per després afegir que no es pot permetre que "ningú es despengi del camí". Albiach ha defensat que cal estar preparats davant una eventual sentència del Tribunal Constitucional contra el model d'escola catalana i no ha descartat la desobediència. "És un escenari que no podem descartar. En la defensa de la nostra llengua tot s'hi val", ha dit.