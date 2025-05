Els Comuns, un any després del 12-M: defensors de l'habitatge amb una aritmètica a favor

L'oposició al Hard Rock va ser la línia vermella que va portar els Comuns a votar en contra dels pressupostos de Pere Aragonès. Davant la impossibilitat de tirar endavant la legislatura en minoria, la pressió de la sequera i la intenció d'agafar Junts sense un lideratge clar, es va anticipar la convocatòria electoral. Amb el Hard Rock de teló de fons, la formació liderada per Jéssica Albiach va perdre el 12-M dos escons -amb vuit el 2021 i sis el 2024-. "Nosaltres no fallarem: ens hi posem per fer aquest Govern d'esquerres, que és el que Catalunya necessita i mereix", va assegurar Albiach durant la nit electoral. Un any després, els acords dels Comuns amb el Govern de Salvador Illa els consoliden com a principals socis de l'executiu, juntament amb ERC, amb l'habitatge com a prioritat.

L'aritmètica tapa la davallada electoral

Malgrat la pèrdua de força parlamentària, l'aritmètica parlamentària els ha jugat a favor. Els Comuns han aconseguit fer valdre els vots dels seus sis diputats a les polítiques del Govern, que governa en minoria. El Govern té com a socis prioritaris les formacions d'esquerres i els d'Albiach es veuen com a "força decisiva" un any després de les eleccions. En l'actual situació, el partit té una situació de força per posar sobre la taula de negociació del Govern les seves exigències en àmbits com l'habitatge, Rodalies o salut. I el Govern és conscient que haurà de fer cessions per tenir estabilitat durant la legislatura.

Habitatge com a "prioritat absoluta"

D'entre les seves exigències, l'àmbit de l'habitatge és la "prioritat absoluta". Mesures com el règim sancionador pels qui no compleixin el topall del preu de lloguer, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la creació d’un impost "antiespeculació", o el compromís per construir milers d’habitatges de protecció oficial sense data de caducitat són les demandes estrella de la formació, que ha arrossegat el Govern amb la que és la principal preocupació dels ciutadans.

Reforçar la marca sense Colau a Barcelona

Amb la mirada posada en les eleccions municipals del 2027, el principal repte dels Comuns és reforçar la seva marca després de la pèrdua del lideratge més visible al municipalisme -i també en l'àmbit nacional-, Ada Colau. Amb el relleu agafat per la regidora a Barcelona Gemma Tarafa i la diputada al Congrés Candela López com a coordinadores nacionals, els Comuns tenen el desafiament de reconnectar amb l'electorat i créixer en les municipals del 2027 més enllà de les ciutats metropolitanes i fixar perfil propi, ara que la marca Sumar perd simpaties arreu d'Espanya. El paper dels d'Albiach al Parlament hi ha de contribuir.