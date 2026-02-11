Els Comuns veuen un Govern «molt tancat» en la negociació pressupostària

Sense avenços en la segona reunió de la negociació dels pressupostos entre el Govern i els Comuns. El portaveu parlamentari de la formació, David Cid, ha assegurat que veuen l'executiu "molt tancat" en les peticions que tenen a veure amb habitatge. Els Comuns plantegen tres condicions "imprescindibles" en habitatge a canvi d'avalar els comptes: un mínim de 1.200 milions d'euros de recursos propis destinats a la rehabilitació d'habitatges, doblar el programa de pla de barris i un acord pel projecte de llei de prohibició de la compra especulativa. Cid ha lamentat que el Govern no ha ofert una contraproposta sobre alguns d'aquests assumptes i els ha instat a argumentar perquè no els comparteixen. En la mateixa línia, Cid ha pressionat l'executiu perquè els informes que avalen la prohibició de la compra especulativa "vegin la llum" a tot tardar principis de la setmana vinent. Per últim, els Comuns asseguren que són "respectuosos" amb els ritmes d'altres partits, en una pregunta sobre ERC, i que ells negocien les seves prioritats independentment de com avanci la negociació del Govern amb altres formacions. Informa Lluís Girona.\r\n