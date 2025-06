Els jutges i fiscals conservadors afegeixen pressió a Sánchez: tres dies de vaga al juliol

Enèsim front per a Pedro Sánchez. Totes les associacions de jutges i fiscals, excepte les progressistes, han convocat tres dies de vaga al juliol per protestar per la reforma sobre l'accés a la carrera judicial i la Fiscalia anunciada pel ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños. Serà els dies 1, 2 i 3 de juliol, i també s'ha convocat una concentració el 28 de juny davant del Tribunal Suprem contra una reforma que, consideren, facilita el control del poder polític sobre el poder judicial.

Hi donen suport l'Associació Professional de la Magistratura, l'Associació Judicial Francisco de Vitoria, el Fòrum Judicial Independent, l'Associació de Fiscals i l'Associació Professional i Independent de Fiscals. No hi és, per exemple, Jutgesses i Jutges per a la Democràcia, progressista, que consideren que la reforma que planteja Bolaños és positiva per al sistema judicial. L'anunci de la vaga es produeix després d'una consulta interna en què més del 80% es va mostrar favorable a la protesta.

Els crítics amb les mesures del govern espanyol ja van fer una aturada dimecres passat, de nou sense les associacions progressistes. El manifest que van llegir assegura que les reformes promogudes per Bolaños volen convertir el poder judicial en un poder "en minúscula, més dèbil, mal·leable i sensible a les pressions mediàtiques i del poder, en la línia de les democràcies il·liberals". Segons els signants, la reforma rebaixarà els criteris d'excel·lència per accedir a les carreres judicial i fiscal, amb la introducció de proves "més subjectives i susceptibles de filtració".

També rebutgen que el fiscal general de l'Estat tingui més competències, que continuarà sent nomenat pel govern espanyol però, si tiren endavant els canvis, serà el cap de tots els fiscals, també dels nous fiscals d'instrucció que vulguin crear-se amb les mesures proposades pel govern espanyol, i encarregats de pilotar les investigacions.

Bolaños considera legítimes les protestes, però assegura que els "temors" de les associacions són "infundats" i que les reformes són necessàries per avan+ar cap a una "justícia del segle XXI". Va aprofitar també per llançar un dard contra jutges i fiscals, perquè va dir que és "habitual" que en aquest sector sempre hi hagi reticències al canvi.