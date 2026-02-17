Empaperada de l'ANC a les seus de Junts, ERC i la CUP

Les seus de Junts, ERC i la CUP a Barcelona s'han aixecat aquest dimarts al matí amb papers a les portes. Es tracta d'una empaperada que ha reivindicat l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que ha compartit l'acció a través de les xarxes socials. L'entitat presidida per Lluís Llach ha emmarcat aquesta campanya amb eslògans com "Ser o no ser independentista", "Confiar en els polítics o no confiar-hi" o "Portar estelada o no portar-ne" per acabar concloent en tots ells que "Aquesta no és la qüestió". Informa Lluís Girona.\r\n\r\n\r\n\r\n⬛️⬜️ Ser o no ser... @JuntsxCat @Esquerra_ERC @CUPNacional\r\n\r\nSER O NO SER INDEPENDENTISTA. Aquesta no és la qüestió.\r\n🤔\r\n\r\nCONFIAR EN ELS POLÍTICS O NO CONFIAR-HI. Aquesta no és la qüestió. pic.twitter.com/6kbmpV0qdq\r\n— Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) February 17, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n