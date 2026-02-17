17 de febrer de 2026

Política

Empaperada de l'ANC a les seus de Junts, ERC i la CUP

  • Encartellada de l'ANC a les seus de Junts, ERC i la CUP -

Publicat el 17 de febrer de 2026 a les 11:04
Actualitzat el 17 de febrer de 2026 a les 11:05

Les seus de Junts, ERC i la CUP a Barcelona s'han aixecat aquest dimarts al matí amb papers a les portes. Es tracta d'una empaperada que ha reivindicat l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que ha compartit l'acció a través de les xarxes socials. L'entitat presidida per Lluís Llach ha emmarcat aquesta campanya amb eslògans com "Ser o no ser independentista", "Confiar en els polítics o no confiar-hi" o "Portar estelada o no portar-ne" per acabar concloent en tots ells que "Aquesta no és la qüestió". Informa Lluís Girona.

 

