ERC avisa al govern espanyol que «no podrà comptar» amb el seu suport si es demostra l'empara de Sánchez a Cerdán

ERC ha dit que el govern espanyol "no podrà comptar" amb el seu suport al Congrés dels Diputats "si es demostra l'empara" del president, Pedro Sánchez, al ja exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán i "no és un cas aïllat". Així ho ha assegurat aquest divendres la secretària general republicana, Elisenda Alamany, en una entrevista a TVE després de la dimissió de Cerdán per la investigació contra ell per presumpta corrupció. "Vam fer caure el govern del PP per corrupte", ha subratllat la dirigent republicana, que ha defensat que calen "moltes més explicacions" per part de Sánchez.