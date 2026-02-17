ERC, Bildu i el BNG es desmarquen dels actes sobre la Constitució al Congrés i reclamen el dret a decidir

ERC, EH Bildu i el BNG s'han desmarcat aquest dimarts dels actes organitzats al Congrés per celebrar la “longevitat” de la Constitució espanyola. Les tres formacions han distribuït un text titulat Nacions amb tot el dret a decidir, democràcia per a avançar, en què reclamen poder exercir el dret d’autodeterminació. “La Constitució de 1978 no va néixer d’un procés veritablement democràtic ni va implicar una ruptura real amb el règim franquista. Va ser el resultat d’un pacte condicionat pels límits imposats per les estructures de poder de la dictadura, consolidant la negació de Galícia, els Països Catalans i Euskal Herria com a nacions”, avisen, tot denunciant el “model centralista” de la Carta Magna. “L’experiència d’aquestes dècades evidencia que l’anomenada 'longevitat constitucional' no va implicar la superació del dèficit democràtic d’origen. La negativa sistemàtica a habilitar vies democràtiques perquè la ciutadania gallega, catalana i basca pugui pronunciar-se sobre el seu estatus polític demostra que l’actual marc és insuficient per donar resposta a les aspiracions dels nostres pobles”, argumenten. El manifest coincideix amb la celebració al Congrés de l’acte “La nostra Constitució més longeva”, en presència de Felip VI i els principals poders de l’Estat.\r\n