ERC crida Illa a deixar de «tapar les vergonyes» al PSOE per la manca d'inversions

Ambició total i absoluta respecte de les inversions de l'Estat a Catalunya. És el que ha demanat ERC al Govern de Salvador Illa, a qui crida a posicionar-se entre "tapar les vergonyes" del PSOE o defensar els interessos dels catalans. El vicesecretari d'organització i portaveu del partit, Isaac Albert, ha criticat en una roda de premsa que "la no inversió de l'Estat a Catalunya és un tema de molta gravetat" després que aquest dissabte s'hagi fet públic que el govern espanyol va invertir un 52% més a Madrid que a Catalunya el primer semestre del 2024.

Albert ha lamentat el "drama històric" de la manca d'inversió de l'Estat a Catalunya i ha assegurat que s'ha generat una expectativa econòmica pressupostada que després no s'ha complert i ha apuntat a una mala gestió dels recursos. Així mateix, ha dit que analitzaran les dades de la inversió del 2024 "quan arribi el moment", però ha demanat transparència. Respecte del consorci d'inversions, ha assegurat que està "sobre la taula". "Ha d'ajudar tots els espais de coordinació, tots els espais de debat, de treball conjunt, que les coses funcionin millor", ha afegit.

Per altra banda, el portaveu ha insistit que ERC manté l'interès a negociar els suplements de crèdit del Govern, però que ha de ser el mateix Govern qui ha d'explicar com ho volen fer: "Estem oberts a treballar i donar solucions".

Des de la direcció d'ERC han valorat que han aconseguit "forçar" el PSC en qüestions en què els socialistes, sols, "no s'haurien mogut", com la limitació dels lloguers de temporada, la cancel·lació del deute del FLA, el pla de xoc pel català, la reducció de l'IRPF pel 75% dels catalans, el traspàs de Rodalies, i qüestions que encara estan en procés de negociació com el finançament singular.

Els aranzels de Trump

Pel que fa al pla econòmic d'Illa per fer front a la guerra aranzelària de Donald Trump, des d'ERC han demanat al Govern que tingui en compte tota la cadena de valor empresarial. En aquest sentit, Albert ha argumentat que hi ha un volum d'empreses que no exporta directaments als Estats Units, però que sí forma part de la cadena de valor que sí que ho fa. "També veuran perjudicada la seva realitat econòmica, demanem que el Govern tingui en compte aquest escenari".

Els republicans també exigeixen que les empreses que rebin ajudes de la Generalitat o de l'Estat ho facin amb la condició de preservar els llocs de treball dels seus treballadors: "En moments de crisi parlem molt de les direccions de les empreses i ens oblidem dels treballadors", ha lamentat el portaveu.

Finalment, preguntat per la delegació del Govern als Estats Units i si està negociant amb el Govern obrir noves oficines d'Acció, Albert ha assegurat que "tota delegació ha d'estar vinculada a la presència d'Acció", que considera un element clau en la internacionalització de l'economia catalana.