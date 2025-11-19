ERC demana aclarir el paper dels Mossos dins l'estadi al Catalunya-Palestina

Polèmica pel paper dels Mossos d'Esquadra al partit Catalunya-Palestina. ERC ha presentat una bateria de preguntes al Parlament per demanar si la policia catalana va identificar assistents al partit un cop es trobaven dins l'estadi. Conjuntament amb el Jovent Republicà, la formació vol saber si agents policials van dur a terme tasques de vigilància o d'identificacions després que a les xarxes socials hagin corregut unes imatges on es veu una persona, presumptament agent dels Mossos, gravant el públic de l'estadi Lluís Companys. ERC vol saber si durant l'esdeveniment a l'estadi hi havia algun risc potencial que requerís aquest tipus de tasques de la policia i demana també si hi havia desplegats més binomis d'agents fent aquestes operacions. Informa Lluís Girona.\r\n