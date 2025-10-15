ERC demana al govern espanyol un acte de «desgreuge polític» cap a Companys

Amb motiu del 85è aniversari de la mort de Lluís Companys, ERC vol un acte de "desgreuge polític" per part de l'Estat. Així ho ha anunciat Oriol Junqueras després de l'ofrena a la tomba de qui fou president de la Generalitat, explicant que el seu partit ha presentat aquest mateix dimecres una proposició no de llei al Congrés per demanar aquest gest de reparació. "Un acte de desgreuge cap al president de Catalunya és un acte de desgreuge cap a Catalunya, ha dit el president republicà. Sobre això, Junqueras ha denunciat que l'Estat té una "responsabilitat enorme" pels actes de repressió i de guerra contra Catalunya: "Companys va ser l'únic president democràticament escollit que va ser assassinat pel feixisme durant la Segona Guerra Mundial i ERC és el partit més represaliat de la història del nostre país", ha conclòs.\r\n