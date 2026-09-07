ERC demana explicacions a Marlaska per l'actuació policial contra un aficionat de l'Europa per dur una estelada

Esquerra Republicana ha demanat la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, al Congrés per demanar-li explicacions sobre l'actuació policial contra un aficionat de l'Europa per exhibir una estelada durant el partit disputat aquest diumenge a Alcorcón. És el segon episodi de característiques similars després dels cops que agents del cos de seguretat espanyol van fer a un aficionat del Barça als voltants del camp de futbol de l'Elx. Els republicans també han registrat una bateria de preguntes escrites al Senat, alhora que han indicat que el govern ha de "garantir que l'exhibició pacífica de símbols polítics no comporti actuacions arbitràries o desproporcionades".\r\n