ERC diu que la marxa de Montero demostrarà si era «l'excusa fàcil» per l'IRPF

ERC creu que la marxa de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per ser la candidata socialista a les eleccions andaluses demostrarà si ella era una "raó de pes" o una "excusa fàcil" perquè "no es mogués absolutament res" respecte al traspàs de l'IRPF. Així ho ha dit la portaveu dels republicans al Parlament, Ester Capella, en una roda de premsa en què ha afirmat que el moviment ajudarà a discernir si la ministra era "l'element que impedia" el traspàs o si hi ha "altres elements sobre la taula". Cal recordar que, malgrat la marxa de la ministra, des de les files republicanes encara hi ha pessimisme sobre el futur de l'IRPF. Per contra, ERC posa sobre la taula nous traspassos de competències com a alternativa al traspàs del tribut.\r\n