El pla de xoc permet un 40% més de sentències contra els multireincidents a Barcelona

Els governs català i espanyol, units contra la multireincidència. Aquesta és la fotografia que s'ha volgut transmetre aquest divendres a Palau, en un acte amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, per presentar una sèrie d'indicadors que mostren que l'ofensiva contra els delinqüents reincidents, que combina més policia, més jutges i un enduriment de la llei, funciona. Davant la presència dels comandaments dels Mossos, Guàrdia Urbana, Guàrdia Civil i Policia Nacional, i representants de la Fiscalia, han explicat que el pla de xoc en vigor des de fa un any ha permès reduir els delictes, agilitzar judicis ràpids i dictar més sentències contra els reincidents. Tot plegat amb un missatge clar: "Sense seguretat no hi ha convivència".
L'acte ha estat un allau de dades per certificar els bons resultats del pla de xoc. En comparació amb els primers mesos de 2025, hi ha hagut una reducció del 8% dels delictes en l'àmbit físic, i d'un 2,9% en l'àmbit digital. Això són 9.000 delictes menys. Si ens fixem concretament en els reincidents, en els dos primers mesos de 2026 hi ha hagut una reducció del 40% dels delictes, sobretot en el transport públic. "La multireincidència no surt a compte ni a Catalunya ni a la resta d'Espanya", ha indicat el president, que ha defensat la coordinació amb l'Estat, les policies espanyoles, la judicatura i la Fiscalia per obtenir bons resultats i combatre no només la delinqüència, també la percepció d'inseguretat de la ciutadania, que alimenten els partits d'extrema dreta.
Més dades. Un dels problemes amb la reincidència és el "coll d'ampolla" que es produeix als jutjats quan reben els detinguts. De poc serveix posar més policia al carrer, com s'havia fet els últims anys, sense ampliar la planta judicial. Els judicis ràpids, ara, es poden fer més ràpidament, si bé les dades encara són preocupants. Els judicis ràpids passen de trigar 18 mesos, a fer-se en 13, mentre que els judicis per delictes lleus immediats passen dels 8,8 mesos als 2, segons les dade que ha donat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler. El fet d'haver multiplicat efectius també ha permès dictar més sentències: concretament, 1.380 més contra multireincidents, que suposa un 40% més de sentències a Barcelona. "Hi ha un 40% més de delinqüents condemnats", ha reivindicat el ministre Bolaños.
Bolaños promet més fiscals per Catalunya
Estat i Generalitat han acordat ampliar la plantilla de Mossos per arribar als 25.000 agents l'any 2030. Això s'hi suma un altre acord per ampliar la plantilla de jutges: 91 més aquest 2026 i 90 més el 2027. Aquest divendres, el ministre s'ha compromès a destinar més fiscals a Catalunya, sense detallar quants. "Aquest dilluns anunciarem 200 noves places de fiscals i on s'assignaran, i Catalunya quedarà molt bé", ha dit Bolaños, davnat la cúpula de la Fiscalia Superior de Catalunya. El desig del Govern seria rebre'n 35 més, que juntament amb l'arribada de nous jutges (dels 500 de tot l'Estat, 90 es destinaran a Catalunya aquest any) haurien de permetre reduir el dèficit històric en la judicatura al país.
El ministre ha destacat la coordinació entre els diferents governs i ha dit que la seguretat és un valor públic “fonamental” perquè “genera convivència”. “Sense la seguretat no hi ha convivència, ni prosperitat, ni igualtat ni estat del benestar”, ha afirmat. Espanya és un dels països amb més bona seguretat però el ministre ha admès el problema de la multireincidència, que cal corregir per millorar la percepció ciutadana sobre aquest fenomen. “Estem en vies de dir que hem pal·liat un problema de Barcelona", ha assegurat Bolaños. Sense voler “assenyalar cap col·lectiu”, el ministre ha dit que cal fer polítiques “eficaces” en seguretat per “assegurar la convivència”.
El pla Kanpai en tots els àmbits
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha detallat l'actuació policial per “trencar el cercle d'impunitat” de la delinqüència reincident, que contribueix a la percenció de manca de seguretat a l'espai públic. S'ha centrat en el pla Kanpai, que ha permès idenficiar 32.000 persones arreu del país i reduir en els primers mesos de l'any un 40% de l'activitat dels delinqüents reincidents. Té diverses derivades: en l'àmbit de les carreteres, també ha permès un 37% de reducció de delictes. També s'aplica al transport públic, sobretot autobusos. "Ens focalitzem on tenim la delinqüència", ha indicat Parlon.
Des de l'abril de 2025, s'han fet 14 dispositius en el marc del pla Kanpai, amb un desplegament de 7.650 efectius, més de 600 detinguts i 61.000 antecedents. El pla Kanpai Pista, a les principals carreteres del país, ha permès també reduir els incidents, s'han immobilitzat 29 vehicles i s'han dictat 11 ordres d'allunyament. Unes ordres, per cert, que també s'apliquen als aeroports, concretament a l'Aeroport del Prat, un dels focus de delinqüència habitual, que s'ha reduit un 60%. En general, el balanç que es fa a Interior és positiu, amb dades delinqüèncials que permeten apuntar a un "canvi de tendència", cap als nivells més baixos de delictes.
Illa, contra la "prioritat nacional" de PP i Vox
Salvador Illa ha estat l'encarregat de cloure l'acte i ha volgut enviar un missatge en clau estatal en contra de la "prioritat nacional" de PP i Vox. "Creant ciutadans de primera i de segona perjudiquem la convivència i la seguretat", ha afirmat. Per això s'ha situat als antípodes d'aquestes propostes de la dreta i l'extrema dreta, i ha insistit que la seguretat només es produeix quan hi ha una societat cohesionada. En aquqest sentit, ha entonat el discurs dels drets i deures, i ha garantit coordinació plena en tots els àmbits per millorar la seguretat. "La seguretat dels ciutadans és sagrada", ha reblat.