Illa reivindica mà dura contra la multireincidència: «Ja no surt a compte a Catalunya»

Els Mossos s'han posat de gala per celebrar el Dia de les Esquadres, que ha acollit la plana major de la policia, els cossos i forces de seguretat de l'Estat, la judicatura i el Govern per homenatjar els agents que han destacat per la professional i l'entrega. En un acte amb referències constants a l'ampliació de la plantilla -fins a 25.000 agents l'any 2030- i la necessitat d'un cos adaptat a les exigències d'una societat canviant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la recepta de l'executiu per combatre de delinqüència en general i la multireincidència en particular. "Hem enviat un missatge: la reincidència ja no surt a compte", ha assegurat.
El president ha assegurat que Catalunya és avui més segura, perquè els delictes s'estan reduint. Respecte el primer trimestre de 2025, han caigut un 6%, 9.000 delictes menys. "Estem millorant", ha afirmat, i ha dit que aquests resultats "no cauen del cel" sinó que són conseqüència de "la feina ben feta i anar tots en la mateixa direcció". "La ciutadania ha de saber que en seguretat anem tots a l'una, l'administració i els cossos policials", ha assegurat, i ha avisat que en aquest àmbit no s'admet la "confrontació política" ni la "manipulació de qui vol trencar la convivència".
En aquest sentit, ha reivindicat el paper de les institucions, la cohesió social i els sistemes de protecció, i també ha ressaltat la importància dels Mossos i els jutges a l'hora de fer front a la delinqüència. "Necessitem eficàcia judicial i policial", ha insistit. El Govern treballa, ha dit, per ampliar tant la plantilla dels Mossos com la planta judicial, amb 180 noves places i 60 nous jutjats en aquesta legislatura. "No deixarem ni un barri ni un poble desatès en matèria de seguretat perquè els extremismes en treguin beneficis contra la convivència", ha reblat, fent referència a l'extrema dreta.
Parlon reivindica la "coordinació" policial
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assenyalat que l'objectiu dels Mossos és "garantir la llibertat" dels ciutadans "visquin on visquin", i per això cal adaptar-se davant la "nova delinqüència" i coordinar-se amb la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, i la judicatura, així com amb els dispositius d'emergències. Parlon ha recordat que el pla estratègic dels Mossos dona un paper clau a la "col·laboració" amb la resta d'actors que operen en l'àmbit de la seguretat, també la seguretat privada. Aquesta recepta -visible en el pla Kanpai- és la que permet reduir la delinqüència. La consellera també ha dit que l'ampliació de la plantilla és una "necessitat de país" per atendre les víctimes d'uns delictes que no en tots els casos s'estan reduint, com passa amb les agressions sexuals. "Necessitem dotar l'organització dels millors recursos", ha afirmat Parlon.
Trapero, als Mossos: "La societat us necessita"
El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha reivindicat els valors de la mentoria, la compassió, i la necessitat de fer "carrer" per atendre la societat des de la proximitat. "La societat us necessita", ha afirmat. Trapero ha ressaltat que a l'agost s'incorporaran més d'un miler d'agents en pràctiques en el marc de l'ampliació de la plantilla, fins als 25.000 policies l'any 2030. En aquest sentit, ha volgut ressaltar la "mentoria" fora de l'acadèmia, al carrer, amb el "binomi" de veterans amb nous efectius. "Ens ha de donar una policia més adaptable i pràctica", ha afirmat.
El cap polític del cos ha destacat la capacitat dels Mossos per evolucionar i adaptar-se al present, i ha demanat "generositat" als mossos que porten més anys al cos per ensenyar la feina als nous policies, als quals ha demanat "humilitat" i "empenta per fer coses". Trapero també ha fet una defensa de la "compassió" per ajudar les víctimes. "Els Mossos heu de ser compassius", ha reclamat el cap polític del cos, que ha insistit que la funció de la policia és ajudar a "transformar". El major ha reivindicat la feina de carrer en el marc de l'ampliació de la plantilla.
De la marihuana a la violència juvenil
El comissari en cap dels Mossos, Miquel Esquius, ha assegurat que la criminalitat s'ha reduït malgrat que la societat és cada vegada més complexa. Ha apuntat al pla Kanpai contar la multireincidència, que s'ha traduït en 540 detencions de persones que acumulaven 4.000 antecedents. D'aquests, més d'un centenar han entrat a presó. “Ja no estan delinquint”, ha celebrat Esquius, que ha reivindicat que l'èxit no es troba en “solucions simples”, sinó en respostes “integrals”, la “persistència, la coordinació o l'actuació sostinguda”. Els reptes immediats són la marihuana, el narcotràfic, la ciberdelinqüència, la tinença d'armes i la violència juvenil.
Esquius ha destacat també l'ampliació de la plantilla dels Mossos, que ha definit com “un segon gran desplegament”. “Se'ns exigirà més, però estem preparats”, ha assegurat. El comissari en cap reivindicat la policia de proximitat i l'arrelament al territori, amb voluntat de servei al país i a les persones. “El servei públic és un actitud davant de la vida i la societat”, ha afirmat. Ha ressaltat la feina de la policia, la col·laboració amb la judicatura i la resta de policies de l'Estat o la seguretat privada. “La seguretat només es pot aconseguir des de la cooperació lleial”, ha afirmat davant d'un auditori amb representants dels jutges, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.