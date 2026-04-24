Junqueras viatja a Irlanda del Nord convidat pel Sinn Féin i es reunirà amb la primera ministra

Oriol Junqueras viatja a Belfast per participar aquest cap de setmana en l'Ard Fheis, el congrés nacional del Sinn Féin. El líder d'ERC, en el marc de la visita, es reunirà amb la primera ministra del nord d’Irlanda Michelle O'Neil, la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, i l'històric líder del partit Gerry Adams. A nivell sectorial, també està prevista una trobada amb la ministra d’infraestructures nord-irlandesa Liz Kimmins, una reunió que el president d’ERC considera de gran importància ja que l’agenda catalana passa aquests dies pel consorci d'inversions. L'agenda del president d'ERC inclou també reunions amb els referents parlamentaris d’àmbits com la llengua gaèlica i l’habitatge. Junqueras anirà acompanyat del secretari de relacions internacionals del partit Adrià Guevara, amb la voluntat que ERC reforci els vincles amb un dels seus principals aliats internacionals, el Sinn Féin, partit que governa Irlanda del Nord, i principal partit de l’oposició a la República d’Irlanda.\r\n