Quants diners han gastat els expresidents de la Generalitat durant el 2025?

Pere Aragonès és l'expresident de la Generalitat que ha gastat més recursos el 2025, 43.205 euros en el seu primer any sencer amb oficina. Així es desprèn de les memòries anuals dels expresidents consultades per l'ACN. Aragonès desbanca Artur Mas, que en els tres anys anteriors ha estat qui destinava més recursos a les seves tasques d'expresident. Aquest 2025 se situa en segona posició amb 41.216 euros, uns 600 menys que l'any anterior.
Qui ha utilitzat menys diners és el president de Junts, Carles Puigdemont, amb només 628 euros en concepte de premsa i dominis. Tant José Montilla com Quim Torra han reduït despeses en uns mil euros. Montilla ha gastat 34.837 euros i Torra, 16.890. Els pressupostos de la Generalitat dediquen cada any un màxim de 60.000 euros a cada oficina dels expresidents. Uns recursos per pagar la seguretat, trasllat, desplaçaments i l'organització d'actes i conferències que facin tant a Catalunya com a la resta de l'Estat o a l'estranger.
Cap dels expresidents ha arribat al màxim que pot consumir. En canvi, les despeses de personal, lloguer, consums i manteniment de les oficines dels expresidents s'atenen directament des de la Presidència de la Generalitat, que n'assumeix els costos. Per tant, els recursos gastats que els expresidents argumenten en les seves memòries anuals no inclouen la factura del funcionament de l'oficina. Els expresidents de la Generalitat han de trametre anualment al Parlament la memòria d’activitats, que s'ha de publicar al Portal de la Transparència de la Generalitat.
En la seva primera memòria de tot un any, les partides més elevades d'Aragonès són els 17.450 euros en seguretat, els 13.500 destinats a desenvolupar la seva pàgina web i 6.000 en desplaçaments. En l'àmbit internacional, ha fet tres viatges: a Berlín per compartir l’experiència catalana en la resolució de conflictes; a Nova York convidat per la Jackson School of Global Affairs de la Universitat de Yale; i a Istanbul per participar en la conferència Peace and Democratic Society Conference organitzada pel DEM Parti. Així mateix, Aragonès ha celebrat més de seixanta trobades presencials a l'oficina situada al Pavelló Nord dels Jardins de Pedralbes. El setembre del 2025 Aragonès va anunciar que renunciava a cobrar el sou d'expresident de la Generalitat per dirigir l'empresa familiar d'hotels.
Mas, el segon expresident que més gasta
La memòria de Mas assenyala que el 2025 "s'han incorporat algunes novetats des del punt de vista dels processos judicials i de responsabilitat comptable que venen d'anys anteriors". L'expresident va presentar una querella criminal contra els responsables de l'operació Catalunya després de comparèixer al Congrés a la comissió d'investigació sobre aquest cas. Dels 41.216 euros que Artur Mas va gastar el 2025, la partida més elevada són els 16.335 destinats al seu videopòdcast A favor de la política i els 11.800 en manutenció del personal de seguretat.
La despesa de Puigdemont cau al mínim històric
En la memòria anual presentada per Puigdemont només hi consten 628 euros en concepte de premsa i dominis. I la resta de partides com ara desplaçaments i allotjament hi apareix un zero. Així doncs, la despesa encara és inferior als 2.862 de l'any 2024 i se situa en el mínim històric. L'oficina de Puigdemont afirma que no té cap despesa de lloguer ni de seguretat, ja que "el Departament d'Interior no autoritza la seguretat que correspondria al president Puigdemont d'acord amb la Llei 6/2003 de 22 d’abril, de l'estatut dels expresidents de la Generalitat".
També argumenten que l’oficina es troba en un edifici de la Generalitat i, per tant, no té cap cost addicional per al pressupost del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, ni en despeses de lloguer ni en despeses de seguretat addicional. Entre les reunions que Puigdemont ha mantingut a Brussel·les el 2025, destaquen les trobades amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras. I pel que fa als viatges institucionals, a la memòria n'hi consten dos: la participació del cinquè aniversari de Junts a Prat de Molló i la conferència a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada.
Torra i Montilla incrementen la despesa en mil euros
La memòria el 2025 de Quim Torra destaca que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg ha admès a tràmit les demandes presentades per Torra sobre la seva suspensió com a diputat abans que la condemna fos ferma. També detalla que ha participat en prop d'una setantena d'actes i que ha fet 16 visites arreu del país, a més d'una seixantena de reunions de treball. Del conjunt de despeses de 16.890 euros, destaca la partida de 6.158 euros per crear una nova pàgina web i els més de 5.000 euros per al servei de seguretat. En total el 2025 ha gastat un miler d'euros més respecte a l'any anterior, quan va declarar una despesa de 15.763 euros.
També augmenta en gairebé mil euros les despeses de l'expresident José Montilla, que passa dels 33.879 euros del 2024 als 34.837 del 2025. Gairebé 8.000 euros destinats al manteniment de la pàgina web i més de 3.000 en viatges i allotjaments. També declara 2.400 euros en ornaments per a l'oficina. Durant l’any 2025, Montilla ha assistit a 115 actes de diferent naturalesa i ha rebut 80 visites, la meitat d'àmbit polític i institucional.
Aportació directa per a Maragall
El cas de Pasqual Maragall no és comparable amb la resta d'expresidents de la Generalitat. El Govern va acordar el 2020 transferir-li la dotació pressupostària que li pertoca per atendre les seves necessitats personals i socials bàsiques, ja que pateix Alzheimer.
Jordi Pujol, sense oficina
El juliol del 2014, Jordi Pujol va renunciar tant al seu sou com a la seva oficina d'expresident després de revelar que la seva família tenia diners sense regularitzar a l'estranger, l'anomenada "deixa" del seu avi.