Puigdemont intenta aturar la destrucció del material requisat durant l'1-O

Carles Puigdemont ha demanat al Tribunal Suprem (TS) que li entregui el material requisat pels Mossos d'Esquadra durant el referèndum de l'1-O, tal com ha anunciat l'expresident a través d'un comunicat. La intenció és que aquests objectes decomissats fa més de vuit anys es custodiïn, conservin i preservin en el marc de l'Oficina del President perquè formen part "de manera indissociable de la memòria democràtica i del llegat històric de Catalunya". El comunicat detalla que Puigdemont ha presentat un escrit a la Sala Segona del Suprem on demana "ser el dipositari" del material de l'1-O, atesa la seva condició d'expresident i "màxim responsable institucional d'aquella fita". Així mateix, demana la suspensió cautelar de la destrucció dels objectes. La setmana passada, el Suprem va autoritzar els Mossos a destruir gairebé tot el material que es va decomissar l'1-O. Per a Puigdemont, la destrucció d'aquests objectes suposaria "una pèrdua irreparable" d'uns elements que "mereixen ser preservats amb el degut respecte al seu valor testimonial, històric i patrimonial".\r\n