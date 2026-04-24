Collboni anuncia un nou pla a Barcelona per personar-se contra «els multireincidents més greus»

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, proposa anar un pas més enllà en la implicació de l'Ajuntament pel que fa a la persecució penal de les persones que delinqueixen habitualment. El fenomen de la "multireincidència" s'ha anat regulant cada vegada més, fins al punt que aquest mateix abril s'ha aprovat una nova llei espanyola que reforma el Codi Penal i penalitza més els protagonistes d'aquests delictes, especialment furtadors. Ara, Collboni ha anunciat que el consistori "obrirà una línia de treball específica per personar-se contra els multireincidents més greus", que dona seguiment a un pla pilot que ja s'havia posat en marxa fa un any i mig.
Una de les claus és endurir el discurs contra la delinqüència, ja que mentre les dades de delictes van baixant, de moment la percepció d'inseguretat continua mantenint-se elevada en els baròmetres municipals. Amb el nou moviment, Collboni envia un missatge a vocació ciutadana: "Dissipem qualsevol ombra d'impunitat pel que fa a la multireincidència".
Tot plegat ho ha defensat després que aquest mateix matí un acte oficial, amb presència tant del president de la Generalitat, Salvador Illa, com del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, hagi explicat quins són els indicadors que expliquen l'evolució de la delinqüència i del pla de xoc en marxa a Catalunya. Una de les claus és l'àmbit judicial, que s'ha anat reforçant els darrers anys. Segons l'actualització de les dades, a Barcelona s'han aconseguit un 40% més de sentències en casos de multireincidència, en un any. Així ho ha reivindicat el mateix Collboni, també des de l'Ajuntament, després de la celebració de l'acte institucional de conjura.