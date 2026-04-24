24 de abril de 2026

Junts presentarà batalla perquè el català sigui un requisit en la regularització de migrants

  • El secretari general de Junts, Jordi Turull, a les jornades del partit sobre llengua -

Publicat el 24 d’abril de 2026 a les 14:15
Actualitzat el 24 d'abril de 2026 a les 14:18

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat aquest divendres que el partit "batallarà" perquè el català sigui un requisit en el procés de regularització de persones immigrants. Durant la seva participació en les Jornades sobre la situació de la llengua -internes de Junts- celebrades al campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, Turull ha avisat que la integració "o es fa en català o no és integració real". Precisament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va recordar aquest dimecres que es tindrà en compte el coneixement del català per renovar la regularització al cap d'un any, tal com apareix en el decret del govern espanyol a petició de l'executiu català.

