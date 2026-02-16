ERC, els Comuns i la CUP demanen explicacions al Govern per la proposta de les baixes laborals

Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP demanen la compareixença del secretari general de la Conselleria de Salut i la d’Empresa i Treball perquè donin explicacions sobre la proposta sobre les baixes laborals que ha fet el Govern per als CAP, i reclamen una rectificació. Els tres grups demanen respostes davant l’anunci de la conselleria, que preveu incentius pressupostaris als Centres d’Atenció Primària vinculats a la durada de les baixes laborals. També volen que s’informi dels criteris, objectius i impactes de la mesura en la pràctica assistencial. Segons els grups, la iniciativa incrementarà la pressió als CAP i denuncien que pot suposar una vulneració de drets per als treballadors i treballadores. Republicans, Comuns i CUP consideren que la proposta comportaria desplaçar el focus assistencial de la salut i el benestar de les persones “cap al control de la despesa”. El moviment del Govern també ha aixecat queixes entre el sector, i referents de l’atenció primària adverteixen que la mesura “atempta contra la confiança social”. Per aquest motiu, els tres grups també han sol·licitat la compareixença del FoCAP per traslladar aquestes veus al Parlament.\r\n